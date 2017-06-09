Мальчик едва не утонул в полном посетителей бассейне: видео

Пятилетней мальчик едва не погиб, оставшись без присмотра в бассейне.
Шокирующий случай произошел в Хельсинки. Мать малыша отправилась в сауну и оставила ребенка одного в бассейне.
Мальчик начал тонуть. При этом окружающие сначала не обращали на него внимания. Примерно через пять минут одна из посетительниц все же заметила, что мальчик тонет.
Ребенка смогли спасти. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает, сообщает сайт Dni.Ru.
Мальчик начал тонуть. При этом окружающие сначала не обращали на него внимания. Примерно через пять минут одна из посетительниц все же заметила, что мальчик тонет.
Ребенка смогли спасти. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает, сообщает сайт Dni.Ru.
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