Трамп назвал Коми источником утечек секретной информации

Президент США Дональд Трамп заявил, что
экс-директор ФБР Джеймс Коми раскрывает секретную информацию.
Об этом президент США написал в своем микроблоге в Twitter. При этом Тармп отметил, что показания Коми в сенате стали для него полным оправданием.
Дональд Трамп: «Несмотря на большое количество ложных заявлений и обмана, полное и всецелое оправдание… и ОГО, Коми — источник утечек секретной информации!».
Ранее, на слушаниях в сенате 8 июня, экс-глава ФБР признался, что во время разговора с Трампом делал записи, которые потом через друга передал в СМИ. По словам Коми, он поделился записями уже после увольнения, как частное лицо, и потому не видит в этом ничего предосудительного.
первым публичным выступлением после увольнения. На слушаниях Коми заявил, что ему известно «о кибератаках на тысячи правительственных объектов». Но доказательств у него нет. Все факты, изложенные Коми, остались только на словах.
Выступление Коми в сенате транслировалось на трех национальных каналах, его смотрели миллионы зрителей. Даже в барах эфир шел на больших экранах.
Дональд Трамп: «Несмотря на большое количество ложных заявлений и обмана, полное и всецелое оправдание… и ОГО, Коми — источник утечек секретной информации!».
Ранее, на слушаниях в сенате 8 июня, экс-глава ФБР признался, что во время разговора с Трампом делал записи, которые потом через друга передал в СМИ. По словам Коми, он поделился записями уже после увольнения, как частное лицо, и потому не видит в этом ничего предосудительного.
первым публичным выступлением после увольнения. На слушаниях Коми заявил, что ему известно «о кибератаках на тысячи правительственных объектов». Но доказательств у него нет. Все факты, изложенные Коми, остались только на словах.
Выступление Коми в сенате транслировалось на трех национальных каналах, его смотрели миллионы зрителей. Даже в барах эфир шел на больших экранах.
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