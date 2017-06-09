ЕС требует раздать жителям Крыма и Донбасса биометрические паспорта

Инициативу президента Украины Петра Порошенко, которая касается оформления крымчанам и жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса паспортов старого образца, раскритиковал Евросоюз.

Глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Евросоюз не поддерживает эту идею.



Хьюг Мингарелли, глава представительства ЕС на Украине: «Некоторые представители вашей власти заявляли, что люди из Крыма и временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей (так в Киеве называют неподконтрольную территорию Донбасса — прим. НТВ.Ru), не смогут сразу же путешествовать. Это совершенно не соответствует нашему пониманию».



По словам Мингарелли, все украинские граждане, имеющие биометрический паспорт, независимо от места жительства могут путешествовать без визы. Как уточнил представитель ЕС, Киев ознакомлен с этой позицией.



Украинский лидер Пётр Порошенко в конце мая заявил, что население самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и Крыма нельзя оставлять без загранпаспортов, и решил, что этим жителям можно оформлять документы старого образца.



В апреле заместитель директора департамента ЕС МИД Украины Сергей Саенко сообщил, что крымчане, у которых на руках есть украинские паспорта, смогут получить биометрический документ, необходимый для безвизовых путешествий в страны ЕС. Ранее в том же месяце Европарламент поддержал предложение предоставить Украине безвизовый режим с ЕС.