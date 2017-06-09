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  • 09.06, 16:38

    Болгарский военный вертолет разбился в Чёрном море

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    Болгарский военный вертолет разбился в Чёрном море

    Болгарский военный вертолет разбился в Чёрном море

    Авиакатастрофа с участием болгарского военного вертолета произошла во время учений. Воздушное судно упало в Чёрное море.

    Как сообщили в Минобороны Болгарии, вертолет «Panter» при выполнении задачи во время тактического учения «Чёрное море — 2017» упал в воду. Катастрофа произошла около 12:30 (время совпадает с московским).

    В результате пострадали три члена экипажа. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

    На помощь пострадавшим пришли моряки фрегата «Дырзки», сообщает ТАСС.

    Учения «Чёрное море -2017» проходят в Болгарии с 5 по 9 июня. В них участвуют 23 военных и вспомогательных корабля ВМС, два вертолета «Panter», один вертолет Ми-24 и два самолета СУ-25К ВВС Болгарии.

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