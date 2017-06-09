Болгарский военный вертолет разбился в Чёрном море

Авиакатастрофа с участием болгарского военного вертолета произошла во время учений. Воздушное судно упало в Чёрное море.
Как сообщили в Минобороны Болгарии, вертолет «Panter» при выполнении задачи во время тактического учения «Чёрное море — 2017» упал в воду. Катастрофа произошла около 12:30 (время совпадает с московским).
В результате пострадали три члена экипажа. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.
На помощь пострадавшим пришли моряки фрегата «Дырзки», сообщает ТАСС.
Учения «Чёрное море -2017» проходят в Болгарии с 5 по 9 июня. В них участвуют 23 военных и вспомогательных корабля ВМС, два вертолета «Panter», один вертолет Ми-24 и два самолета СУ-25К ВВС Болгарии.
В результате пострадали три члена экипажа. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.
На помощь пострадавшим пришли моряки фрегата «Дырзки», сообщает ТАСС.
Учения «Чёрное море -2017» проходят в Болгарии с 5 по 9 июня. В них участвуют 23 военных и вспомогательных корабля ВМС, два вертолета «Panter», один вертолет Ми-24 и два самолета СУ-25К ВВС Болгарии.
Комментарии