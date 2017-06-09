Питерскому мотоциклисту-растеряхе вернули еще 4 миллиона рублей

В полицию принесли несколько миллионов рублей, которые мотоциклист растерял на Западном скоростном диаметре.
Как пишет «Фонтанка», накануне вечером пожилая супружеская пара принесла 4 миллиона рублей в 53-й отдел полиции Приморского района.. Они сгрузили на стол оперативному дежурному упаковки пятитысячных купюр. Ранее в полицию вернули еще два миллиона.
мотоциклист растерял на ветру 12 миллионов рублей. Пачки купюр высыпались из расстегнувшегося на скорости рюкзака.
мотоциклист растерял на ветру 12 миллионов рублей. Пачки купюр высыпались из расстегнувшегося на скорости рюкзака.
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