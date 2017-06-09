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  • 09.06, 16:38

    Питерскому мотоциклисту-растеряхе вернули еще 4 миллиона рублей

    2 комментария

    Питерскому мотоциклисту-растеряхе вернули еще 4 миллиона рублей

    Питерскому <nobr>мотоциклисту-растеряхе</nobr> вернули еще 4 миллиона рублей

    В полицию принесли несколько миллионов рублей, которые мотоциклист растерял на Западном скоростном диаметре.

    Как пишет «Фонтанка», накануне вечером пожилая супружеская пара принесла 4 миллиона рублей в 53-й отдел полиции Приморского района.. Они сгрузили на стол оперативному дежурному упаковки пятитысячных купюр. Ранее в полицию вернули еще два миллиона.

    Напомним: 6 июня во время поездки по ЗСД от Богатырского проспекта до Белоострова 40-летний мотоциклист растерял на ветру 12 миллионов рублей. Пачки купюр высыпались из расстегнувшегося на скорости рюкзака.

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