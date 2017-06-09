Захвативший в заложники бабушку и внучку омский рецидивист сел на 11 лет

Рецедивисту, который удерживал в заложницах школьницу и ее бабушку, сегодня огласили приговор. Угрожая
13-летней девочке ножом, Евугений Завагин требовал, чтобы ему передали дозу героина. Сотрудники полиции были вынуждены пойти на риск и провести спецоперацию. Все прошло успешно, однако с потерпевшей до сих пор работают психологи.
Это тот случай, когда даже признание вины и полное раскаяние вряд ли помогли бы избежать сурового наказания. Рецидивист Евгенией Завагин, который взял в заложники школьницу и ее бабушку, ближайшие 11 лет проведет в колонии строгого режима. Видимо осознав всю тяжесть своего преступления, в зале суда он все же извинился перед матерью девочки. Сама потерпевшая прийти не смогла — она до сих пор посещает занятия с психологом.
Сотрудники отдела полиции, где, уже точно известно, недосмотрели за вышедшим на свободу рецидивистом, тожде понесли наказание. Выяснилось, что именно в тот день они должны были вызвать Завагина, для так называемой профилактической беседы, после освобождения.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.
Сотрудники отдела полиции, где, уже точно известно, недосмотрели за вышедшим на свободу рецидивистом, тожде понесли наказание. Выяснилось, что именно в тот день они должны были вызвать Завагина, для так называемой профилактической беседы, после освобождения.
Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.
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