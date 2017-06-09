В Омске женщина продает икону, якобы принадлежавшую Ванге

На сайте бесплатных объявлений города Омска появилось предложение о продаже чудотворной иконы, будто бы привезённой из Болгарии от знаменитой пророчицы.

107 Ванга

иконы

мошенничество

Правда, на встрече с покупателем автор объявления не смогла доказать, что икона от Ванги, только рассказала, что ясновидящая подарила образ ее бабушке в 1945 году. Владелица просит за икону 9 млн рублей.



Люди, которые общались с болгарской пророчицей, также уверены, что это обман.



Сергей Медведев, журналист, бывший пресс-секретарь Бориса Ельцина: «Ванга — простая крестьянская женщина, и вещи она любила простые. Когда я был у нее в доме, я не видел ни дорогих икон, ни дорогих предметов».



Сергей Косторной, знакомый с семьей Ванги, утверждает, что ясновидящая делала такие подарки очень редко и только самым близким. Сделка, конечно, не состоялась, а покупатель намерен обратиться в полицию.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.