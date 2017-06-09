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  • 09.06, 16:38
    Внучка Хрущёва могла попасть под поезд из-за проблем со зрением. несчастные случаи, смерть, Хрущёв. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Внучка Хрущёва могла попасть под поезд из-за проблем со зрением

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    Внучка Хрущёва могла попасть под поезд <nobr>из-за</nobr> проблем со зрением

    Внучка Хрущёва могла попасть под поезд из-за проблем со зрением

    Внучка Хрущёва могла попасть под поезд <nobr>из-за</nobr> проблем со зрением

      Обстоятельства гибели внучки первого секретаря КПСС выясняют сотрудники Следственного комитета на транспорте. 77-летняя Юлия Хрущёва попала под поезд неподалеку от станции Солнечная. Уже точно известно: трагедия произошла в тот момент, когда женщина возвращалась с дачи.

      В рамках назначенной проверки сыщики уже опросили машиниста. Он рассказал, что якобы видел пенсионерку, которая переходила пути в неположенном месте. Однако учитывая скорость, с которой двигался состав, шансов избежать столкновения не было.

      Юлию Хрущёву один из самых известных лидеров советской эпохи удочерил после смерти своего сына Леонида. Все последние годы женщина жила в Москве, работала в театре имени Вахтангова — заведующей литературной частью. По словам родных, Юлия Леонидовна часто жаловалась на здоровье, у нее были проблемы со зрением. И вполне вероятно, что она попросту не заметила приближающуюся электричку.

      Нина Хрущёва, дочь Юлии Хрущёвой: «У нее проблемы с глазами. Она не видела поезд. Она на секунду замешкалась, не знала, куда бежать, ее прямо снесло просто сразу, она даже испугаться, наверное, не успела».

      Татьяна Морозова, старший помощник руководителя Московского межрегионального Следственного управления на транспорте: «Завидев человека на путях, машинист начал подавать сигналы большой громкости. Однако женщина на них не успела среагировать и была травмирована. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия».

      Сыщики уже назначили необходимые экспертизы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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