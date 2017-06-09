Заминированный автомобиль взорвался в Турции, есть пострадавшие

Три человека пострадали при взрыве в районе города Козлук на
юго-востоке Турции.
Сегодня у поста жандармерии на воздух взлетел заминированный автомобиль. В результате ранения получили двое солдат и один гражданский.
Сейчас район ЧП оцеплен. На место направлены полиция и скорая.
Как сообщает Hürriyet, в организации взрыва подозревают запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК).
Сейчас район ЧП оцеплен. На место направлены полиция и скорая.
Как сообщает Hürriyet, в организации взрыва подозревают запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК).
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