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  • 09.06, 15:06

    Заминированный автомобиль взорвался в Турции, есть пострадавшие

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    Заминированный автомобиль взорвался в Турции, есть пострадавшие

    Заминированный автомобиль взорвался в Турции, есть пострадавшие

    Три человека пострадали при взрыве в районе города Козлук на юго-востоке Турции.

    Сегодня у поста жандармерии на воздух взлетел заминированный автомобиль. В результате ранения получили двое солдат и один гражданский.

    Сейчас район ЧП оцеплен. На место направлены полиция и скорая.

    Как сообщает Hürriyet, в организации взрыва подозревают запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК).

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