Киноманы назвали самый великий фильм в истории

По мнению ценителей кино, «Крёстный отец» — лучший фильм в истории мирового кинематографа.
Британский журнал Empire предложил своим читателям составить список из ста самых великих фильмов. В голосовании приняло участие около 20 тысяч человек, сообщает Daily Mail.
Победителем стал фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец», на втором месте — «Империя наносит ответный удар» из саги Джорджа Лукаса «Звездные войны». В тройку лидеров вошел «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. Фильм «Ла-ла-ленд», несмотря на большие кассовые сборы, киноманы поставили лишь на 62-е место.
Главный редактор журнала Empire отметил, что среди десяти лучших фильмов есть как классические, так и более новые произведения. В десятку вошли также «Побег из Шоушенка», «Криминальное чтиво», «Славные парни», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Челюсти», «Звёздные войны» и «Властелин колец: Братство Кольца».
Победителем стал фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец», на втором месте — «Империя наносит ответный удар» из саги Джорджа Лукаса «Звездные войны». В тройку лидеров вошел «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. Фильм «Ла-ла-ленд», несмотря на большие кассовые сборы, киноманы поставили лишь на 62-е место.
Главный редактор журнала Empire отметил, что среди десяти лучших фильмов есть как классические, так и более новые произведения. В десятку вошли также «Побег из Шоушенка», «Криминальное чтиво», «Славные парни», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Челюсти», «Звёздные войны» и «Властелин колец: Братство Кольца».
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