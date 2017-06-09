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  • 09.06, 15:06

    Киноманы назвали самый великий фильм в истории

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    • Фото: кадр из фильма «Крёстный отец»
    Киноманы назвали самый великий фильм в истории

    Киноманы назвали самый великий фильм в истории

    Киноманы назвали самый великий фильм в истории
  • Фото: кадр из фильма «Крёстный отец»

    • По мнению ценителей кино, «Крёстный отец» — лучший фильм в истории мирового кинематографа.

    Британский журнал Empire предложил своим читателям составить список из ста самых великих фильмов. В голосовании приняло участие около 20 тысяч человек, сообщает Daily Mail.

    Победителем стал фильм Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец», на втором месте — «Империя наносит ответный удар» из саги Джорджа Лукаса «Звездные войны». В тройку лидеров вошел «Темный рыцарь» Кристофера Нолана. Фильм «Ла-ла-ленд», несмотря на большие кассовые сборы, киноманы поставили лишь на 62-е место.

    Главный редактор журнала Empire отметил, что среди десяти лучших фильмов есть как классические, так и более новые произведения. В десятку вошли также «Побег из Шоушенка», «Криминальное чтиво», «Славные парни», «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега», «Челюсти», «Звёздные войны» и «Властелин колец: Братство Кольца».

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