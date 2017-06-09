За жизни раненных в аварии под Тулой пассажиров борются врачи

За жизни пострадавших в крупном ДТП под Тулой борются врачи. Двоих женщин, которые получили серьезные травмы, только что экстренно перевели в областную больницу.



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ДТП

Тула

ДТП произошло сегодня ночью. Рейсовый автобус протаранил маршрутки, которые стояли на обочине. От мощного удара одна из них улетела в кювет. Именно ее пассажиры погибли и пострадали. В салоне в тот момент находились 11 человек. Раненые госпитализированы. Никто из тех, кто находился в экспрессе, не пострадал. По словам водителя, он не справился с управлением из-за того, что его подрезала легковушка. Эта версия сейчас проверяется.



Андрей, водитель микроавтобуса: «Проезжали, знакомый наш встал на „аварийке“, смотрит колесо. Мы объезжаем его, становимся. Я иду спросить, что случилось. И буквально минута — и удар. Мы чудом остались живы».



Алексей Гордеев, врио замначальника ГУ по антикризисному управлению Тульской области: «Пассажиры автобуса, следовавшего по маршруту Орел — Москва, доставлены попутным транспортом к месту назначения в город Москву. В настоящее время водители находятся на месте происшествия, производятся следственные действия».



Что стало причиной трагедии, сейчас выясняют сыщики. По одной из версий, водитель автобуса уснул за рулем. Тем временем сам шофер уверяет, что его якобы подрезали и он вынужден был резко свернуть.