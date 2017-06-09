26 мая отгремел финальный концерт вокального шоу «Ты супер!» в Кремле, а уже 31 мая победительница конкурса Валерия Адлейба из Абхазии и финалист проекта Евгений Бойцов из Костромы приняли участие в международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Детская Новая волна — 2017», проходившем в международном детском центре «Артек».
Всего в конкурсе «Детская Новая волна — 2017» приняли участие тринадцать исполнителей. Первое место разделили девочки из России и Армении, второе досталось юной певице из Израиля, а третье — финалисту «Ты супер!» Евгению Бойцову. Он получил специальный приз от ректора Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина — профессиональный синтезатор. Победительница проекта «Ты супер!» Валерия Адлейба заняла четвёртое место и получила специальный приз от Игоря Крутого — домашнюю звукозаписывающую студию. Одарённые дети доказали, что шоу «Ты супер!» — это не просто телевизионный проект, но и драгоценная путёвка в творческую жизнь.
Евгений Бойцов: «Само участие в таком конкурсе, как „Новая волна“, — уже подарок. Меня очень тепло встретили и организаторы конкурса, и участники. Я подружился с ребятами, уезжать, конечно, не хотелось. Всегда мечтал встретиться с Константином Хабенским. Он заметил меня на конкурсе и спеть на благотворительном фестивале. Уже очень скоро я лечу на „Оперение 2017“ в Сочи, где встречусь с Константином!»
Валерия Адлейба: «Я очень рада, что попала на проект „Ты супер!“ и на „Новую волну“. Я довольна своим выступлением на конкурсе, четвертое место — это очень хороший результат для „Новой волны“. Но я думаю, что могла бы выступить лучше. Было приятно услышать оценки и слова жюри. Огромное спасибо хотелось бы еще раз сказать Игорю Яковлевичу Крутому, который подарил мне эту возможность!»
Детская Новая волна» 10 июня в 20:00 на телеканале НТВ.
Евгений Бойцов: «Само участие в таком конкурсе, как „Новая волна“, — уже подарок. Меня очень тепло встретили и организаторы конкурса, и участники. Я подружился с ребятами, уезжать, конечно, не хотелось. Всегда мечтал встретиться с Константином Хабенским. Он заметил меня на конкурсе и спеть на благотворительном фестивале. Уже очень скоро я лечу на „Оперение 2017“ в Сочи, где встречусь с Константином!»
Валерия Адлейба: «Я очень рада, что попала на проект „Ты супер!“ и на „Новую волну“. Я довольна своим выступлением на конкурсе, четвертое место — это очень хороший результат для „Новой волны“. Но я думаю, что могла бы выступить лучше. Было приятно услышать оценки и слова жюри. Огромное спасибо хотелось бы еще раз сказать Игорю Яковлевичу Крутому, который подарил мне эту возможность!»
Детская Новая волна» 10 июня в 20:00 на телеканале НТВ.
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