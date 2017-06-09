Пожар на складе с горючим в Ярославле тушили 70 машин

Из-за пожара на складе горюче-смазочных материалов специалистам пришлось эвакуировать работников соседних предприятий.
По некоторой информации, один человек пострадал. В тушении пожара были задействованы свыше 70 единиц техники.
Вера Павлова, специалист-эксперт ГУ МЧС России по Ярославской области: «Сегодня в 11:05 в пожарную службу поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе Ярославля. По предворительной информации, горели топливные склады на общей площади 2 тысячи метров. Эвакуировали людей. Удалось спасти тяжелую технику».
По сообщениям очевидцев, пожар сопровождался несколькими взрывами. На территории склада горели 200-литровые бочки с топливом. Столб черного дыма был виден из всех районов Ярославля. Причины возгорания устанавливаются.
Согласно последним сообщениям, пожар локализован и потушен.
Вера Павлова, специалист-эксперт ГУ МЧС России по Ярославской области: «Сегодня в 11:05 в пожарную службу поступило сообщение о пожаре в Дзержинском районе Ярославля. По предворительной информации, горели топливные склады на общей площади 2 тысячи метров. Эвакуировали людей. Удалось спасти тяжелую технику».
По сообщениям очевидцев, пожар сопровождался несколькими взрывами. На территории склада горели 200-литровые бочки с топливом. Столб черного дыма был виден из всех районов Ярославля. Причины возгорания устанавливаются.
Согласно последним сообщениям, пожар локализован и потушен.
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