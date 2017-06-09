Двадцать лет в эфире: «ТВ Центр» принимает поздравления с юбилеем

Сотрудники телеканала «ТВ Центр» отмечают праздник. Ровно 20 лет назад он начал свое вещание. Если изначально это средство массовой информации задумывалось как в основном московское, то сейчас его аудитория превышает 100 миллионов человек, а журналисты «ТВ Центра» работают практически по всей планете.

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Анатолий Лысенко, председатель комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации правительства Москвы в 1996–2000 гг. : «Каждым направлением занимался специалист. Несмотря на большие противодействия, довольно быстро вышли на работу».



Александр Пономарёв, генеральный директор телекомпании «ТВ Центр» в 2005–0012 гг. : «Если размышлять о судьбе телеканала, мне кажется, что его прелесть в том, что он находит в себе силы и ресурсы постоянно обновляться. И это залог успеха, залог развития».



В разные годы на третьей кнопке работали Дмитрий Киселёв, Михаил Леонтьев, Дмитрий Губерниев, Дмитрий Дибров, Евгений Поддубный и многие другие известные журналисты.