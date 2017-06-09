Леонид Слуцкий возглавил английский «Халл Сити»

Новым главным тренером английского «Халл Сити» назначен бывший наставник московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

Длительность контракта и финансовые детали пока не разглашаются. К новой работе Слуцкий приступит на следующей неделе.



Вице-президент «Халл Сити» Эхаб Аллам заявил, что рад приветствовать Слуцкого на посту главного тренера команды, отметив внимание к деталям и целеустремленность российского специалиста.



В свою очередь Слуцкий заявил, что не может дождаться, когда приступит к работе, и пообещал сделать все возможное, чтобы «Халл Сити» вернулся в Премьер-лигу.



Леонид Слуцкий прославился, тренируя московский ЦСКА. Вместе с армейцами он трижды выиграл чемпионат России (2013, 2014, 2016), дважды одерживал победы Кубке (2011, 2013) и Суперкубке (2013, 2014) страны. Также он работал в «Москве» и «Крыльях Советов». Кроме того, Слуцкий руководил сборной России на чемпионате Европы 2016 года.



По итогам завершившегося сезона «Халл Сити» занял 18-е место и покинул элитный дивизион. Теперь он будет выступать в Чемпионшипе.