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  • 09.06, 15:06

    ЦБ: инфляция на прежнем уровне, роста цен не ожидается

    2 комментария

    ЦБ: инфляция на прежнем уровне, роста цен не ожидается

    ЦБ: инфляция на прежнем уровне, роста цен не ожидается

    Годовая инфляция в России останется в ближайшие месяцы на уровне 4%, сообщает пресс-служба Центробанка.

    Эксперты отмечают снижение роста цен в мае и прогнозируют, что тенденция сохранится. Это касается не только цен на услуги и непродовольственные товары, но и на фрукты и овощи. Повышения цен из-за неблагоприятных погодных условий не ожидается: возможное снижение урожая можно компенсировать тепличными овощами, а также продукцией из-за рубежа. Напомним, что 2 июня было частично снято эмбарго на поставки в Россию продуктов из Турции.

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