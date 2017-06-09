ЦБ: инфляция на прежнем уровне, роста цен не ожидается

Годовая инфляция в России останется в ближайшие месяцы на уровне 4%, сообщает
пресс-служба Центробанка.
Эксперты отмечают снижение роста цен в мае и прогнозируют, что тенденция сохранится. Это касается не только цен на услуги и непродовольственные товары, но и на фрукты и овощи. Повышения цен из-за неблагоприятных погодных условий не ожидается: возможное снижение урожая можно компенсировать тепличными овощами, а также продукцией из-за рубежа. Напомним, что 2 июня было частично снято эмбарго на поставки в Россию продуктов из Турции.
Комментарии