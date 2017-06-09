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  • 09.06, 15:06

    В Тюмени бомж-попрошайка чуть не сжег своих конкурентов

    1 комментарий

    В Тюмени бомж-попрошайка чуть не сжег своих конкурентов

    В Тюмени <nobr>бомж-попрошайка</nobr> чуть не сжег своих конкурентов

    Тюменская прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на жизнь шестерых человек. Обвиняемый — местный бомж-попрошайка, который пытался заживо сжечь своих конкурентов.

    По версии следствия, 33-летний бездомный Алексей Филеев, который зарабатывал на жизнь попрошайничеством, повздорил со своим конкурентом. За соперника заступились двое его знакомых, после чего разозлившийся Филеев решил расправиться со всеми обидчиками сразу.

    В ночь на 10 марта он купил бензин и поджег теплотрассу на пересечении улиц Протазанова и Закалужской в Тюмени, где те проживали. Внутри теплорассы в это время находились шестеро бездомных. Когда один из них выбрался наружу, Филеев в него бензином и бросил горящую пластиковую канистру.

    Потерпевший бросился в снег, сбил пламя и выжил. Находившиеся внутри теплотрассы самостоятельно потушили огонь.
    Облитый бензином мужчина получил серьезные ожоги и был госпитализирован.

    Обвиняемый полностью признал свою вину. За покушение на убийство Филееву грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает сайт городской прокуратуры.

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