В Тюмени бомж-попрошайка чуть не сжег своих конкурентов

Тюменская прокуратура направила в суд уголовное дело о покушении на жизнь шестерых человек. Обвиняемый — местный
бомж-попрошайка, который пытался заживо сжечь своих конкурентов.
По версии следствия, 33-летний бездомный Алексей Филеев, который зарабатывал на жизнь попрошайничеством, повздорил со своим конкурентом. За соперника заступились двое его знакомых, после чего разозлившийся Филеев решил расправиться со всеми обидчиками сразу.
В ночь на 10 марта он купил бензин и поджег теплотрассу на пересечении улиц Протазанова и Закалужской в Тюмени, где те проживали. Внутри теплорассы в это время находились шестеро бездомных. Когда один из них выбрался наружу, Филеев в него бензином и бросил горящую пластиковую канистру.
Потерпевший бросился в снег, сбил пламя и выжил. Находившиеся внутри теплотрассы самостоятельно потушили огонь.
Облитый бензином мужчина получил серьезные ожоги и был госпитализирован.
Обвиняемый полностью признал свою вину. За покушение на убийство Филееву грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает сайт городской прокуратуры.
В ночь на 10 марта он купил бензин и поджег теплотрассу на пересечении улиц Протазанова и Закалужской в Тюмени, где те проживали. Внутри теплорассы в это время находились шестеро бездомных. Когда один из них выбрался наружу, Филеев в него бензином и бросил горящую пластиковую канистру.
Потерпевший бросился в снег, сбил пламя и выжил. Находившиеся внутри теплотрассы самостоятельно потушили огонь.
Облитый бензином мужчина получил серьезные ожоги и был госпитализирован.
Обвиняемый полностью признал свою вину. За покушение на убийство Филееву грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает сайт городской прокуратуры.
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