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  • 09.06, 15:06
    Захват заложников в Ньюкасле: полиция освободила сотрудников центра занятости. Великобритания, заложники, нападения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Захват заложников в Ньюкасле: полиция освободила сотрудников центра занятости

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    Захват заложников в Ньюкасле: полиция освободила сотрудников центра занятости

    Захват заложников в Ньюкасле: полиция освободила сотрудников центра занятости

      В британском городе Ньюкасле разрешилась драма с захватом заложников. Этим утром неизвестный мужчина ворвался в местный центр занятости и, угрожая ножом, захватил нескольких сотрудников.

      На место прибыла полиция, район ЧП оцепили, жителей соседних домов эвакуировали. К операции подключились психологи, они вели переговоры с нападавшим. Сообщается, что некоторые сотрудники смогли сами выбраться из здания, остальных захватчик отпустил.

      Информации о пострадавших не поступало. Сам мужчина пока не задержан, он остается в помещении центра занятости. Полиция полагает, что инцидент не связан с терроризмом.

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