Захват заложников в Ньюкасле: полиция освободила сотрудников центра занятости

В британском городе Ньюкасле разрешилась драма с захватом заложников. Этим утром неизвестный мужчина ворвался в местный центр занятости и, угрожая ножом, захватил нескольких сотрудников.
На место прибыла полиция, район ЧП оцепили, жителей соседних домов эвакуировали. К операции подключились психологи, они вели переговоры с нападавшим. Сообщается, что некоторые сотрудники смогли сами выбраться из здания, остальных захватчик отпустил.
Информации о пострадавших не поступало. Сам мужчина пока не задержан, он остается в помещении центра занятости. Полиция полагает, что инцидент не связан с терроризмом.
Информации о пострадавших не поступало. Сам мужчина пока не задержан, он остается в помещении центра занятости. Полиция полагает, что инцидент не связан с терроризмом.
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