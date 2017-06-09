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  • 09.06, 15:07

    Из нижегородской колонии сбежал чеченский террорист

    2 комментария

    Из нижегородской колонии сбежал чеченский террорист

    Из нижегородской колонии сбежал чеченский террорист

    Осужденный за терроризм 40-летний Шамиль Закриев сбежал из колонии в Нижегородской области.

    Заключенный устроил побег ранним утром 9 июня. Он бежал из лечебно-исправительного учреждения №3 в Краснобаковском районе, где лечился от туберкулеза.

    Как сообщает сайт «Комсомольской правды», Закриев — уроженец Чеченской республики. В июне прошлого года он был осужден Московским окружным военным судом сразу за несколько преступлений. Суд признал его виновным в нескольких эпизодах по статьям «Терроризм», «Возбуждение ненависти либо вражды» и «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

    Ведется розыск преступника. Его приметы: рост 170 см, лицо овальное, лоб высокий, глаза карие, основание носа горизонтальное, подбородок прямой, спинка носа прямая, брови дугообразные.

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