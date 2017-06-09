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  • 09.06, 15:06
    Земельное право: жители Иркутской области сражаются за байкальскые гектары. Байкал, Иркутская область, жилье, скандалы, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Земельное право: жители Иркутской области сражаются за байкальскые гектары

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    Земельное право: жители Иркутской области сражаются за байкальскые гектары

    Земельное право: жители Иркутской области сражаются за байкальскые гектары

      Громкий скандал разгорелся в Иркутской области. Яблоком раздора стала бесценная байкальская земля. Из-за новых правил местные жители лишились возможности приватизировать участки, на которых селились еще десятилетия назад. В то же время некие подозрительно удачливые граждане получили право застраивать самые лакомые куски.

      В борьбе за гектары в ход идет все, начиная от писем в прокуратуру и заканчивая обращениями к шаманам и духам. Семья Плотниковых земельный участок получила по программе «Молодая семья», но пять лет спустя он оказался в водоохранной зоне. Приватизировать нельзя, только аренда на 45 лет.

      Сергей Плотников: «В этом законе 200 километров прописаны, даже Иркутск попадает. Получается, что Иркутск надо снести. Ну это же смешно».

      Слишком близко от Байкала в одной только Иркутской области оказались жители трех районов — Ольхонского, Иркутского и Слудянского. Приватизировать теперь не удастся не только новые участки, но и те, где дома стоят десятилетиями, если люди не успели оформить бумаги должным образом.

      Многодетная семья Огдоновых пока вынуждена жить в бараке, на съемной квартире. Купили стройматериалы на весь материнский капитал, но строиться боятся, ведь у соседей участки забирают. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.

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