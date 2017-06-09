Земельное право: жители Иркутской области сражаются за байкальскые гектары

Громкий скандал разгорелся в Иркутской области. Яблоком раздора стала бесценная байкальская земля. Из-за новых правил местные жители лишились возможности приватизировать участки, на которых селились еще десятилетия назад. В то же время некие подозрительно удачливые граждане получили право застраивать самые лакомые куски.

В борьбе за гектары в ход идет все, начиная от писем в прокуратуру и заканчивая обращениями к шаманам и духам. Семья Плотниковых земельный участок получила по программе «Молодая семья», но пять лет спустя он оказался в водоохранной зоне. Приватизировать нельзя, только аренда на 45 лет.



Сергей Плотников: «В этом законе 200 километров прописаны, даже Иркутск попадает. Получается, что Иркутск надо снести. Ну это же смешно».



Слишком близко от Байкала в одной только Иркутской области оказались жители трех районов — Ольхонского, Иркутского и Слудянского. Приватизировать теперь не удастся не только новые участки, но и те, где дома стоят десятилетиями, если люди не успели оформить бумаги должным образом.



Многодетная семья Огдоновых пока вынуждена жить в бараке, на съемной квартире. Купили стройматериалы на весь материнский капитал, но строиться боятся, ведь у соседей участки забирают. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.