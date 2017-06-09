СКР возбудил шесть дел об обстрелах Донбасса

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела в связи с обстрелами украинскими силовиками населенных пунктов Донбасса с 31 мая по 5 июня 2017 года.
Как отметили в СКР, артиллерийским обстрелам подверглись гражданские объекты в поселках Крутая Балка, Старомихайловка, Трудовские, городах Ясиноватой и Донецке. В результате пострадали семь мирных жителей.
В связи с этим принято решение возбудить еще шесть уголовных дел по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».
При этом в СКР напомнили, что всего возбудили более 50 уголовных дел по фактам обстрелов в Донбассе. К уголовной ответственности привлекаются 98 лиц, в том числе 47 представителей Вооруженных сил Украины. 12 обвиняемых заочно арестованы, некоторые из них объявлены в международный розыск.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Упивающимся собственной безнаказанностью украинским силовикам, следует помнить, что преступления против мира и безопасности человечества не имеют срока давности, и виновные вне зависимости от званий и должностного положения непременно понесут ответственность за совершенные преступления».
В связи с этим принято решение возбудить еще шесть уголовных дел по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».
При этом в СКР напомнили, что всего возбудили более 50 уголовных дел по фактам обстрелов в Донбассе. К уголовной ответственности привлекаются 98 лиц, в том числе 47 представителей Вооруженных сил Украины. 12 обвиняемых заочно арестованы, некоторые из них объявлены в международный розыск.
Светлана Петренко, официальный представитель СК РФ: «Упивающимся собственной безнаказанностью украинским силовикам, следует помнить, что преступления против мира и безопасности человечества не имеют срока давности, и виновные вне зависимости от званий и должностного положения непременно понесут ответственность за совершенные преступления».
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