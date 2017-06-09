Захарова назвала «шедевром» неправильный логотип МИД во Владивостоке

Хотелось бы от всей души поблагодарить исполнителей одноразового баннера с логотипом МИДа для брифинга во Владивостоке, … Опубликовано Марией Захаровой 9 июня 2017 г.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что ни к организаторам форума во Владивостоке, ни к пресс-службе МИД баннер отношения не имеет. Его изготовила частная фирма.По словам Захаровой, частные исполнители «шедевра» уже «позвонили, посыпали голову пеплом, извинились». В связи с этим Захарова предложила «понять и простить» тех, кто сделал баннер с лишней буквой «и» — «министерство иностранных дел Россиийской Федерации».