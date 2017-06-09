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  • 09.06, 13:36

    Захарова назвала «шедевром» неправильный логотип МИД во Владивостоке

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    Захарова назвала «шедевром» неправильный логотип МИД во Владивостоке

    Захарова назвала «шедевром» неправильный логотип МИД во Владивостоке

    Мария Захарова прокомментировала инцидент с неправильным баннером, который появился за ее спиной во время брифинга во Владивостоке.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства отметила, что ни к организаторам форума во Владивостоке, ни к пресс-службе МИД баннер отношения не имеет. Его изготовила частная фирма.

    По словам Захаровой, частные исполнители «шедевра» уже «позвонили, посыпали голову пеплом, извинились». В связи с этим Захарова предложила «понять и простить» тех, кто сделал баннер с лишней буквой «и» — «министерство иностранных дел Россиийской Федерации».

    Хотелось бы от всей души поблагодарить исполнителей одноразового баннера с логотипом МИДа для брифинга во Владивостоке, …

    Опубликовано Марией Захаровой 9 июня 2017 г.

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