Путин сообщил о планах ИГИЛ дестабилизировать ситуацию на юге России

В Астане проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества, который открывает новую страницу в истории организации. Борьба с терроризмом — одно из главных направлений работы ШОС. На заседании лидеров в узком составе Владимир Путин заявил, что ИГИЛ (запрещенная в РФ экстремистская группировка «Исламское государство») хочет дестабилизировать обстановку на юге нашей страны.
Владимир Путин, президент РФ: «По имеющимся данным, ИГИЛ готовит новые планы по дестабилизации Центральной Азии и южных регионов России. Нужно укреплять координацию спецслужб государств Шанхайской организации сотрудничества, в том числе по линии региональной антитеррористической структуры».
Российский лидер сообщил, что в странах ШОС действуют подпольные ячейки ИГИЛ.
Владимир Путин: «Не могут не настораживать и попытки обосновавшихся на афганской земле террористов распространить свою преступную деятельность на наши государства. В странах ШОС созданы и действуют подпольные ячейки ИГИЛ. Это показало расследование теракта в Петербурге».
Взрыв в подземке Северной столицы прогремел 3 апреля. На перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» в вагоне поезда сработала бомба. Жертвами атаки стали 15 пассажиров, более 50 пострадали. Террорист, который привел в действие взрывное устройство, скончался на месте.
Российский лидер сообщил, что в странах ШОС действуют подпольные ячейки ИГИЛ.
Владимир Путин: «Не могут не настораживать и попытки обосновавшихся на афганской земле террористов распространить свою преступную деятельность на наши государства. В странах ШОС созданы и действуют подпольные ячейки ИГИЛ. Это показало расследование теракта в Петербурге».
Взрыв в подземке Северной столицы прогремел 3 апреля. На перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» в вагоне поезда сработала бомба. Жертвами атаки стали 15 пассажиров, более 50 пострадали. Террорист, который привел в действие взрывное устройство, скончался на месте.
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