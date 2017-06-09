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  • 09.06, 13:36

    Россияне назвали главные непатриотичные поступки

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    Россияне назвали главные непатриотичные поступки

    Россияне назвали главные непатриотичные поступки

    Россияне ответили на вопросы социологов о том, кого можно и нельзя считать патриотом.

    Участники опроса, который провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), отказывают в праве считаться патриотами тем, кто не чувствует любви к России (77%), уклоняется от службы в армии (69%), не платит налоги (61%) и не знает государственной символики (61%). Также за последние годы россияне стали жестче относиться к коррупционерам. Доля тех, кто уверен, что взяточники не могут быть патриотами, выросла с 66% (в 2014 году) до 77%.

    Куда более толерантно россияне относятся к соотечественникам, которые публично высказывают мнение, не совпадающее с точкой зрения государства (59% участников опроса заявили, что такие люди могут быть патриотами), имеют второе гражданство (61%), хотят вступить в брак с иностранцем (69%) или работают в иностранной фирме (76%).

    По вопросу о публичных проявлениях непатриотичного поведения мнения разделились. Так, 47% участников опроса считают, что государство и общество должны реагировать на такие выступления, а некоторые (4%) даже предлагают ввести уголовную ответственность. При этом 48% респондентов не видят в этом предмета для государственного или общественного порицания.

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