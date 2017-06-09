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  • 09.06, 13:36

    Курбан Бердыев вернулся в «Рубин»

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    Курбан Бердыев вернулся в «Рубин»

    Курбан Бердыев вернулся в «Рубин»

    Курбан Бердыев вновь займет пост главного тренера казанского «Рубина».

    Казанский клуб достиг принципиальной договоренности с 64-летним специалистом.

    Сам же Бердыев заявил, что очень рад вернуться в Казань.

    Курбан Бердыев: «Мы очень рады, что возвращаемся, говорю это от лица всего тренерского состава. „Рубин“ и Казань — это наш дом, поэтому мы очень рады нашему возвращению, будем работать».

    В свою очередь гендиректор «Рубина» Рустам Саяхов сообщил, что с Бердыевым будет заключен долгосрочный и хорошо проработанный контракт. Пока его детали согласовываются. Однако Бердыев уже приступил к своей работе.

    Курбан Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 годы. Под его руководством казанцы дважды становились чемпионами России (2008, 2009), а также завоевывали Кубок (2012) и Суперкубок страны (2010, 2012).

    Отметим, что Бердыев сменил на посту наставника «Рубина» испанца Хави Грасию, который накануне был отправлен в отставку. Сам же Бердыев недавно ушел с поста вице-президента — тренера «Ростова».

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