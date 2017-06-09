Курбан Бердыев вернулся в «Рубин»

Курбан Бердыев вновь займет пост главного тренера казанского «Рубина».
Казанский клуб достиг принципиальной договоренности с 64-летним специалистом.
Сам же Бердыев заявил, что очень рад вернуться в Казань.
Курбан Бердыев: «Мы очень рады, что возвращаемся, говорю это от лица всего тренерского состава. „Рубин“ и Казань — это наш дом, поэтому мы очень рады нашему возвращению, будем работать».
В свою очередь гендиректор «Рубина» Рустам Саяхов сообщил, что с Бердыевым будет заключен долгосрочный и хорошо проработанный контракт. Пока его детали согласовываются. Однако Бердыев уже приступил к своей работе.
Курбан Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 годы. Под его руководством казанцы дважды становились чемпионами России (2008, 2009), а также завоевывали Кубок (2012) и Суперкубок страны (2010, 2012).
Отметим, что Бердыев сменил на посту наставника «Рубина» испанца Хави Грасию, который накануне был отправлен в отставку. Сам же Бердыев недавно ушел с поста вице-президента — тренера «Ростова».
Сам же Бердыев заявил, что очень рад вернуться в Казань.
Курбан Бердыев: «Мы очень рады, что возвращаемся, говорю это от лица всего тренерского состава. „Рубин“ и Казань — это наш дом, поэтому мы очень рады нашему возвращению, будем работать».
В свою очередь гендиректор «Рубина» Рустам Саяхов сообщил, что с Бердыевым будет заключен долгосрочный и хорошо проработанный контракт. Пока его детали согласовываются. Однако Бердыев уже приступил к своей работе.
Курбан Бердыев возглавлял «Рубин» с 2001 по 2013 годы. Под его руководством казанцы дважды становились чемпионами России (2008, 2009), а также завоевывали Кубок (2012) и Суперкубок страны (2010, 2012).
Отметим, что Бердыев сменил на посту наставника «Рубина» испанца Хави Грасию, который накануне был отправлен в отставку. Сам же Бердыев недавно ушел с поста вице-президента — тренера «Ростова».
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