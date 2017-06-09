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  • 09.06, 12:04

    В зоопарке Калининграда собаки загрызли двух кенгуру

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    В зоопарке Калининграда собаки загрызли двух кенгуру

    В зоопарке Калининграда собаки загрызли двух кенгуру

    Этой ночью на территории Калининградского зоопарка произошла трагедия. Там собаки напали на кенгуру.

    Как сообщается на сайте зоосада, в вольере, где живут сумчатые, находились 10 животных, в том числе два детеныша, появившиеся на свет в этом году. Погибли две самки кенгуру Беннетта, одной из них было 5 лет, другой — 10, остальные звери не пострадали.

    Похожее ЧП произошло в калининградском зоопарке в феврале 2014 года. Тогда бродячие псы растерзали 5 кенгуру. Спасти и выходить удалось только одного детеныша, находившегося в сумке у погибшей мамы.

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