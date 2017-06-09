Археологи нашли руины четырех древних церквей в центре Москвы

Фундаменты четырех церквей, которые были снесены в
годы, обнаружены во время работ по замене коммуникаций в центре столицы. 1920–1930-е
Как сообщается на сайте столичной мэрии, найденные фундаменты принадлежали церквям Введения во Храм Пресвятой Богородицы (площадь Воровского), церкви Сошествия Святого Духа (Гоголевский бульвар), церкви Святителя Николая Чудотворца и церкви Спаса Преображения в Пушкарях (обе — Сретенка).
По словам руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, остатки построек опишут и нанесут на археологическую карту Москвы. Сами руины будут законсервированы и засыпаны стериальным грунтом, так как экспонировать их очень сложно. К тому же все они представляют собой подземные части сооружений, которые никогда не предназначались для того, чтобы находиться на открытом воздухе.
Археологи также нашли на Сретенке колодец, который был частью первого в Москве водопровода, построенного при Екатерине II. Помимо этого, при раскопках на Сретенке обнаружена женская «шумящая» подвеска с двумя колокольчиками, а в районе Лубянской площади — грузило для рыбалки с указанием имени владельца — Ивана Михайлова и польская монета солид.
Эти находки сейчас изучаются. В ближайшее время их передадут в один из столичных музеев.
По словам руководителя департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, остатки построек опишут и нанесут на археологическую карту Москвы. Сами руины будут законсервированы и засыпаны стериальным грунтом, так как экспонировать их очень сложно. К тому же все они представляют собой подземные части сооружений, которые никогда не предназначались для того, чтобы находиться на открытом воздухе.
Археологи также нашли на Сретенке колодец, который был частью первого в Москве водопровода, построенного при Екатерине II. Помимо этого, при раскопках на Сретенке обнаружена женская «шумящая» подвеска с двумя колокольчиками, а в районе Лубянской площади — грузило для рыбалки с указанием имени владельца — Ивана Михайлова и польская монета солид.
Эти находки сейчас изучаются. В ближайшее время их передадут в один из столичных музеев.
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