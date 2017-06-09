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  • 09.06, 12:05

    Виталий Кличко открестился от особняков в Гамбурге и Лос-Анджелесе

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    Виталий Кличко открестился от особняков в Гамбурге и Лос-Анджелесе

    Виталий Кличко открестился от особняков в Гамбурге и <nobr>Лос-Анджелесе</nobr>

    Мэр Киева ответил на обвинения в том, что он не задекларировал недвижимость в Германии и США.

    Комментируя сообщения о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило против него уголовное дело, Виталий Кличко сообщил, что на самом деле дома принадлежат его брату Владимиру.

    Виталий Кличко, мэр Киева: «Любителям „жевать воздух“ скажу: всю необходимую информацию и объяснения я предоставил НАБУ уже давно. Как я или мой брат заработали свое состояние? Об этом знает весь мир. Поэтому, „друзья“, не ищите черную кошку в темной комнате. А тем, кто ищет, желаю успехов, если нечем заняться».

    При этом Кличко в своем Facebook подчеркнул, что честно задекларировал всю свою собственность.

    Напомним, ранее стало известно, что НАБУ подозревает киевского градоначальника в сокрытии информации о недвижимости. Речь идет об особняках в Гамбурге и Лос-Анджелесе. В декларации Кличко за 2016 год на его имя записана только квартира в Киеве, а на супругу мэра Наталью Егорову — дом и земельный участок в Киевской области.

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