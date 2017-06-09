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  • 09.06, 12:04

    Под Пензой оставленный без присмотра мальчик заживо сгорел в машине

    2 комментария

    Под Пензой оставленный без присмотра мальчик заживо сгорел в машине

    Под Пензой оставленный без присмотра мальчик заживо сгорел в машине

    Следователи возбудили уголовное дело после гибели 11-летнего ребенка, которого дедушка оставил одного в машине.

    Трагедия случилась вечером на берегу реки Вядь в Бессоновском районе. По данным СУ СКР по регину, 60-летний мужчина с двумя внуками приехал на рыбалку. Дедушка с одним из мальчиков отплыл на лодке от берега. Второй ребенок в этот момент оставался один в машине. В какой-то момент автомобиль загорелся и мальчик, находившийся в салоне, погиб.

    Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Автомобиль отправлен на пожарно-техническую экспертизу, которая и выяснит причину возгорания.

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