Под Пензой оставленный без присмотра мальчик заживо сгорел в машине

Следователи возбудили уголовное дело после гибели
11-летнего ребенка, которого дедушка оставил одного в машине.
Трагедия случилась вечером на берегу реки Вядь в Бессоновском районе. По данным СУ СКР по регину, 60-летний мужчина с двумя внуками приехал на рыбалку. Дедушка с одним из мальчиков отплыл на лодке от берега. Второй ребенок в этот момент оставался один в машине. В какой-то момент автомобиль загорелся и мальчик, находившийся в салоне, погиб.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Автомобиль отправлен на пожарно-техническую экспертизу, которая и выяснит причину возгорания.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Автомобиль отправлен на пожарно-техническую экспертизу, которая и выяснит причину возгорания.
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