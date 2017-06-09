Доходные отходы: мафия заваливает Россию мусором

Что одним — отходы, то другим — доходы. Стихийные свалки стали золотой жилой для мусорной мафии. Сотни частных фирм, которые вроде бы должны заниматься утилизацией отходов, на деле создают новые кучи проблем.
Стихийные свалки возникают на ровном месте быстро и без затрат. А ликвидировать их долго и дорого. Начинается все с того, что кому-то было лень дойти до мусорного контейнера. Рядом с одним брошенным пакетом тут же появляется второй, третий. Через полгода-год маленькая помоечка разрастется до нереальных размеров и превратится в настоящую кучу проблем. В итоге деревни, дачные поселки или даже целые городские районы превращаются в поле битвы за чистоту. Только вот победителей в этих «мусорных войнах», как правило, нет.
Впрочем, не только человеческое свинство довело ситуацию до критической. Халатность чиновников к появлению новых стихийных свалок причастна не меньше. Если уж помойка возникла, то местные власти должны отреагировать и не дожидаться пока запахнет жаренным.
Как показывает практика, организованные незаконные свалки — это действительно настоящее золотое дно. При этом бизнес, по сути, не требует никаких вложений, нужен лишь участок под нелегальный полигон. А дальше — пускай на территорию мусоровозы и подсчитывай прибыль. К тому же наказать владельцев такого «предприятия» не так-то просто.
Схема, говорят специалисты, простая. Аренда земли однажды закончится, фирма попросту переедет, а привезенный сюда мусор останется навсегда. Вывезти машину с отходами на официальный полигон стоит в среднем 3,5 тыс. рублей. На незаконной свалке возьмут вдвое дешевле. Казалось бы, мелочь? Но ведь это прибыль только от одной поездки. Десять рейсов в день — уже 20 тыс. Если у организации по вывозу мусора 100 машин — чистая прибыль в сутки — 2 млн. Такой бизнес не сдают без боя.
В Интернете десятки фирм, которые за умеренную плату, без всякой мороки и проверок помогут стать мусорным королем — выдадут официальную лицензию на обращение с отходами. А дальше все просто — ищи клиентов, грузи отходы и вперед — на нелегальный полигон. Это в лучшем случае. Зачастую мусорщики не доезжают даже до него.
Подробнее о том, кто превращает улицы в мусорные полигоны и сколько можно заработать на отходах — в программе «ЧП. Расследование».
Впрочем, не только человеческое свинство довело ситуацию до критической. Халатность чиновников к появлению новых стихийных свалок причастна не меньше. Если уж помойка возникла, то местные власти должны отреагировать и не дожидаться пока запахнет жаренным.
Как показывает практика, организованные незаконные свалки — это действительно настоящее золотое дно. При этом бизнес, по сути, не требует никаких вложений, нужен лишь участок под нелегальный полигон. А дальше — пускай на территорию мусоровозы и подсчитывай прибыль. К тому же наказать владельцев такого «предприятия» не так-то просто.
Схема, говорят специалисты, простая. Аренда земли однажды закончится, фирма попросту переедет, а привезенный сюда мусор останется навсегда. Вывезти машину с отходами на официальный полигон стоит в среднем 3,5 тыс. рублей. На незаконной свалке возьмут вдвое дешевле. Казалось бы, мелочь? Но ведь это прибыль только от одной поездки. Десять рейсов в день — уже 20 тыс. Если у организации по вывозу мусора 100 машин — чистая прибыль в сутки — 2 млн. Такой бизнес не сдают без боя.
В Интернете десятки фирм, которые за умеренную плату, без всякой мороки и проверок помогут стать мусорным королем — выдадут официальную лицензию на обращение с отходами. А дальше все просто — ищи клиентов, грузи отходы и вперед — на нелегальный полигон. Это в лучшем случае. Зачастую мусорщики не доезжают даже до него.
Подробнее о том, кто превращает улицы в мусорные полигоны и сколько можно заработать на отходах — в программе «ЧП. Расследование».
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