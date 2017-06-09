В Калининградской области зоны пляжного отдыха готовят к купальному сезону

На побережье Балтийского моря конец июня — это разгар пляжного сезона. В Калининградской области расчищают и укрепляют пляжи, в том числе первую в России зону отдыха, которая получила «Голубой флаг». Этой престижной международной наградой отмечают места, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.

Пока туристы ловят редкие лучи июньского солнца, рабочие обустраивают новые зоны отдыха на балтийском побережье. Пляж в Янтарном первым в России получил международный сертификат «Голубой флаг». Эта награда достается прибрежным территориям, соответствующим требованиям по высокому качеству воды, безопасности и уровню экологии.



Теперь здесь ждут наплыва туристов. За один жаркий день сюда приезжают около двух тысяч отдыхающих. Им здесь бесплатно предоставят душ, кабинки для переодевания, детскую и тренажерную площадки. За дополнительную плату можно арендовать лежак с зонтиком, в стоимость войдут полотенца, камеры для хранения вещей и доступ в Интернет. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Вероники Николаевой.