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  • 09.06, 12:04
    В Калининградской области зоны пляжного отдыха готовят к купальному сезону. Калининградская область, море, отдых и досуг, пляжи, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Калининградской области зоны пляжного отдыха готовят к купальному сезону

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    В Калининградской области зоны пляжного отдыха готовят к купальному сезону

    В Калининградской области зоны пляжного отдыха готовят к купальному сезону

      На побережье Балтийского моря конец июня — это разгар пляжного сезона. В Калининградской области расчищают и укрепляют пляжи, в том числе первую в России зону отдыха, которая получила «Голубой флаг». Этой престижной международной наградой отмечают места, вода в которых отвечает высоким стандартам качества и пригодна для безопасного купания.

      Пока туристы ловят редкие лучи июньского солнца, рабочие обустраивают новые зоны отдыха на балтийском побережье. Пляж в Янтарном первым в России получил международный сертификат «Голубой флаг». Эта награда достается прибрежным территориям, соответствующим требованиям по высокому качеству воды, безопасности и уровню экологии.

      Теперь здесь ждут наплыва туристов. За один жаркий день сюда приезжают около двух тысяч отдыхающих. Им здесь бесплатно предоставят душ, кабинки для переодевания, детскую и тренажерную площадки. За дополнительную плату можно арендовать лежак с зонтиком, в стоимость войдут полотенца, камеры для хранения вещей и доступ в Интернет. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Вероники Николаевой.

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