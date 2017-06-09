Захарова: США рассказали вдове Чуркина о причине его смерти

Мария Захарова рассказала о результатах медэкспертизы по смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина.
Как сообщила официальный представитель МИД РФ, данные медэкспертизы были переданы семье покойного постпреда.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Что касается Чуркина, он умер, и была проведена медэкспертиза, и данные ее были переданы его семье. Его вдова имеет весь пакет от американской стороны с заключением о причинах смерти».
При этом Захарова подчеркнула, что информацию о смерти Чуркина передали не российской стороне, а именно близким дипломата, передает РИА Новости.
врачи не смогли. 24 февраля Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище.
При этом в офисе судмедэксперта Нью-Йорка объявили, что причина смерти Чуркина не будет официально обнародована. А в МИД РФ заявили, что версии о причине смерти постпреда, появляющиеся в СМИ, не имеют ничего общего с действительностью.
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Что касается Чуркина, он умер, и была проведена медэкспертиза, и данные ее были переданы его семье. Его вдова имеет весь пакет от американской стороны с заключением о причинах смерти».
При этом Захарова подчеркнула, что информацию о смерти Чуркина передали не российской стороне, а именно близким дипломата, передает РИА Новости.
врачи не смогли. 24 февраля Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище.
При этом в офисе судмедэксперта Нью-Йорка объявили, что причина смерти Чуркина не будет официально обнародована. А в МИД РФ заявили, что версии о причине смерти постпреда, появляющиеся в СМИ, не имеют ничего общего с действительностью.
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