Нефтяные цены остаются на минимальном за месяц уровне

Углеводороды, обвалившиеся накануне до минимальных с мая показателей, демонстрируют очень слабую динамику.

На Лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по Москве стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась до 47 долларов 88 центов за баррель (+0,04%). На электронных торгах в Нью-Йорке цена фьючерса на нефть WTI на июль к этому времени выросла до 45 долларов 66 центов за баррель (+0,04%).



Накануне цена Brent опустилась до 47 долларов 86 центов за баррель (-0,42%), WTI — до 45 долларов 64 центов за баррель (-0,17%). Оба контракта с начала недели потеряли более 4%. Инвесторы опасаются, что объемы добычи в Америке, которые уже в следующем году, если верить прогнозам Минэнерго США, достигнут исторического рекорда в 10 миллионов баррелей в сутки, нивелирует усилия ОПЕК по снижению мировых поставок топлива.