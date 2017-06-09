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  • 09.06, 07:33
    Сход электрички с рельсов под Петербургом попал в объектив камеры. Ленинградская область, Санкт-Петербург, железные дороги. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Сход электрички с рельсов под Петербургом попал в объектив камеры

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    Сход электрички с рельсов под Петербургом попал в объектив камеры

    Сход электрички с рельсов под Петербургом попал в объектив камеры

    Сход электрички с рельсов под Петербургом попал в объектив камеры

      Следователи выясняют причины железнодорожной аварии под Петербургом. На переезде сошла с рельсов электричка с пассажирами.

      Инцидент попал в объектив автомобильного видеорегистратора. Как уточняют в МЧС, два вагона сошли с путей полностью, один частично. Пассажиры, по предварительным данным, не пострадали. Всего из состава были эвакуированы около 50 человек.

      Сейчас движение поездов уже восстановлено. Из-за аварии были задержаны сразу несколько пассажирских составов, в том числе международный экспресс Allegro из Финляндии.

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