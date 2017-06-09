Сход электрички с рельсов под Петербургом попал в объектив камеры

Следователи выясняют причины железнодорожной аварии под Петербургом. На переезде сошла с рельсов электричка с пассажирами.
Инцидент попал в объектив автомобильного видеорегистратора. Как уточняют в МЧС, два вагона сошли с путей полностью, один частично. Пассажиры, по предварительным данным, не пострадали. Всего из состава были эвакуированы около 50 человек.
Сейчас движение поездов уже восстановлено. Из-за аварии были задержаны сразу несколько пассажирских составов, в том числе международный экспресс Allegro из Финляндии.
Сейчас движение поездов уже восстановлено. Из-за аварии были задержаны сразу несколько пассажирских составов, в том числе международный экспресс Allegro из Финляндии.
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