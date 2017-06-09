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  • 09.06, 07:33
    «Мы в осаде»: Трамп прокомментировал выступление экс-главы ФБР Коми. США, Трамп Дональд, ФБР, кибератаки, назначения и отставки, хакеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Мы в осаде»: Трамп прокомментировал выступление экс-главы ФБР Коми

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    «Мы в осаде»: Трамп прокомментировал выступление экс-главы ФБР Коми

    «Мы в осаде»: Трамп прокомментировал выступление <nobr>экс-главы</nobr> ФБР Коми

      Глава Белого Дома во время показаний в сенате экс-главы ФБР Джеймса Коми выступил перед своими сторонниками в Вашингтоне и заявил, что обязательно победит своих соперников.

      Президент США Дональд Трамп заявил, что находится «в осаде», но одержит победу над политическими противниками. «Мы в осаде», — заявил Трамп, выступая перед сторонниками в Вашингтоне. В числе своих соперников он назвал «укоренившиеся интересы в Вашингтоне».

      Дональд Трамп, президент США: «Мы в осаде, и вы это знаете. Но мы выйдем в большем числе, лучше и сильнее, чем когда-либо, вот увидите. Мы знаем, как сражаться, и никогда не сдадимся».

      Речь Трампа совпала с показаниями в конгрессе директора ФБР Джеймса Коми, которого Трамп уволил в мае.

      Выступление экс-главы ФБР стало настоящим шоу в США. Слушания в сенате транслировали на трех национальных каналах, их смотрели миллионы зрителей. Даже в барах эфир шел на больших экранах.

      Бывший директор ФБР, а сегодня главный ньюсмейкер в США, впервые дал показания в сенате на слушаниях о вмешательстве России в прошедшие президентские выборы. Джеймс Коми заявил, что ему известно «о кибер атаках на тысячи правительственных объектов». Но доказательств у него нет. Все факты, изложенные Коми, остались только на словах.

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