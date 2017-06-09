Московский зоопарк переживает настоящий беби-бум

Столичные зоологи поделились радостной новостью — европейская рысь из московского зоопарка стала многодетной матерью. У нее родились сразу трое детенышей.

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Москва

Этого события сотрудники зоосада ждали 10 лет. Долгое время парочка не уживалась, хотя в неволе эти северные кошки живут с детства. В этом году, несмотря на совершенно неромантичную погодц, природа взяла свое.



На днях потомство принесли и другие редкие животные: два птенца появились у филина, прибавление и в семье альпак. Посетители зоопарка также могут увидеть детеныша капибары и отпрыска сычуаньских такинов, а в павильоне обезьян — маленького капуцина-плаксу.