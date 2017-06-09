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  • 09.06, 07:33
    Московский зоопарк переживает настоящий беби-бум. Москва, животные, зоопарки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Московский зоопарк переживает настоящий беби-бум

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    Московский зоопарк переживает настоящий <nobr>беби-бум</nobr>

    Московский зоопарк переживает настоящий беби-бум

    Московский зоопарк переживает настоящий <nobr>беби-бум</nobr>

      Столичные зоологи поделились радостной новостью — европейская рысь из московского зоопарка стала многодетной матерью. У нее родились сразу трое детенышей.

      Этого события сотрудники зоосада ждали 10 лет. Долгое время парочка не уживалась, хотя в неволе эти северные кошки живут с детства. В этом году, несмотря на совершенно неромантичную погодц, природа взяла свое.

      На днях потомство принесли и другие редкие животные: два птенца появились у филина, прибавление и в семье альпак. Посетители зоопарка также могут увидеть детеныша капибары и отпрыска сычуаньских такинов, а в павильоне обезьян — маленького капуцина-плаксу.

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