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  • 09.06, 06:01

    Сбивший две маршрутки водитель автобуса рассказал о причинах ДТП

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    Сбивший две маршрутки водитель автобуса рассказал о причинах ДТП

    Сбивший две маршрутки водитель автобуса рассказал о причинах ДТП

    Сбивший две маршрутки водитель автобуса рассказал о причинах ДТП
  • Фото: 71.mchs.gov.ru

    • Пятеро пострадавших а аварии с участием трех пассажирских автобусов в Тульской области госпитализированы.

    Пассажирский автобус, который на полном ходу врезался в два припаркованные микроавтобуса с пассажирами, подрезала иномарка. Водитель не справился с управлением и слетел на обочину. Об этом мужчина рассказал полиции. Сотрудники ГИБДД проверяют версию, сообщает ТАСС.

    На месте ДТП погибли 4 человека. Все жертвы и пострадавшие находились в первом микроавтобусе. В рейсовом автобусе ехали 18 человек, включая двух водителей, они не пострадали. Во втором микроавтобусе также обошлось без жертв и раненых.

    УМВД по Тульской области: «Пять пострадавших отправлены в больницы Ясногорска, Тулы и другие медучреждения. Степень тяжести состояния пострадавших пока не ясна».

    ДТП произошло в рано утром 03:10 мск на федеральной трассе «Дон». Пассажирский автобус следовал из Орла в Москву. Микроавтобусы имеют курские номера.

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