Главы МИД и Минфина Британии переизбрались в парламент

Министры британской Консервативной партии признали, что им не получится завоевать более половины мест в Палате общин парламента, что позволило бы сформировать правительство большинства.
Канцлер Великобритании Филип Хаммонд по итогам досрочных выборов сохранил пост в парламенте Великобритании, переизбравшись от округа Раннимид и Вейбридж в графстве Саррей. Ранее в парламент переизбралась его коллега по правительству, министр образования Джастин Грининг. Также стало известно, что место в парламенте сохранил и глава МИД Борис Джонсон, сообщает РИА Новости.
Экс-лидер Либерал-демократической партии, бывший заместитель премьер-министра страны Ник Клегг потерял место в парламенте, проиграв в округе в Шеффилде.
В Британии продолжается подсчет голосов после проведенных в стране досрочных выборов в парламент. К этому часу лейбористы получили 126 мандатов, консерваторы — 103. Независимые кандидаты выиграли 13 мест, Шотландская национальная партия — 15, Либерал-Демократическая — два.
Ранее были опубликованы данные единственного экзитпола, по которым консерваторы гарантировали себе 314 мест, в то время, как лейбористы — 266. При таком развитии ситуации ни одна из партий не получит автоматического права сформировать правительства большинства. Однако, согласно скорректированному прогнозу, опубликованному телеканалом Sky News, тори могут завоевать в итоге от 308 до 328 депутатских мандатов.
Напомним, что в конце апреля британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов. Она пояснила, что Великобритания нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве, и поэтому необходимо провести досрочные выборы. Кроме того, по ее словам, это позволит объединить британское общество перед проведением переговоров по выходу страны из ЕС.
Экс-лидер Либерал-демократической партии, бывший заместитель премьер-министра страны Ник Клегг потерял место в парламенте, проиграв в округе в Шеффилде.
В Британии продолжается подсчет голосов после проведенных в стране досрочных выборов в парламент. К этому часу лейбористы получили 126 мандатов, консерваторы — 103. Независимые кандидаты выиграли 13 мест, Шотландская национальная партия — 15, Либерал-Демократическая — два.
Ранее были опубликованы данные единственного экзитпола, по которым консерваторы гарантировали себе 314 мест, в то время, как лейбористы — 266. При таком развитии ситуации ни одна из партий не получит автоматического права сформировать правительства большинства. Однако, согласно скорректированному прогнозу, опубликованному телеканалом Sky News, тори могут завоевать в итоге от 308 до 328 депутатских мандатов.
Напомним, что в конце апреля британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов. Она пояснила, что Великобритания нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве, и поэтому необходимо провести досрочные выборы. Кроме того, по ее словам, это позволит объединить британское общество перед проведением переговоров по выходу страны из ЕС.
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