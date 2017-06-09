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  • 09.06, 06:01

    Главы МИД и Минфина Британии переизбрались в парламент

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    Главы МИД и Минфина Британии переизбрались в парламент

    Главы МИД и Минфина Британии переизбрались в парламент

    Министры британской Консервативной партии признали, что им не получится завоевать более половины мест в Палате общин парламента, что позволило бы сформировать правительство большинства.

    Канцлер Великобритании Филип Хаммонд по итогам досрочных выборов сохранил пост в парламенте Великобритании, переизбравшись от округа Раннимид и Вейбридж в графстве Саррей. Ранее в парламент переизбралась его коллега по правительству, министр образования Джастин Грининг. Также стало известно, что место в парламенте сохранил и глава МИД Борис Джонсон, сообщает РИА Новости.

    Экс-лидер Либерал-демократической партии, бывший заместитель премьер-министра страны Ник Клегг потерял место в парламенте, проиграв в округе в Шеффилде.

    В Британии продолжается подсчет голосов после проведенных в стране досрочных выборов в парламент. К этому часу лейбористы получили 126 мандатов, консерваторы — 103. Независимые кандидаты выиграли 13 мест, Шотландская национальная партия — 15, Либерал-Демократическая — два.

    Ранее были опубликованы данные единственного экзитпола, по которым консерваторы гарантировали себе 314 мест, в то время, как лейбористы — 266. При таком развитии ситуации ни одна из партий не получит автоматического права сформировать правительства большинства. Однако, согласно скорректированному прогнозу, опубликованному телеканалом Sky News, тори могут завоевать в итоге от 308 до 328 депутатских мандатов.

    Напомним, что в конце апреля британский премьер-министр Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов. Она пояснила, что Великобритания нуждается в определенности, стабильности и сильном руководстве, и поэтому необходимо провести досрочные выборы. Кроме того, по ее словам, это позволит объединить британское общество перед проведением переговоров по выходу страны из ЕС.

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