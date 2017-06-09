В Тульской области автобус снес две припаркованные маршрутки с пассажирами

В результате ДТП в в Заокском районе Тульской области есть погибшие и пострадавшие.
В аварии с участием пассажирского автобуса и двух маршрутных такси погибли 4 человека, еще пятеро пострадали, сообщает «Интерфакс».
Авария произошла на 135-м км федеральной трассы «Крым» рано утром. Следовавший из Орла в Москву автобус врезался в стоявшие на обочине два микроавтобуса. Погибли и пострадали пассажиры, находившиеся в первой маршрутке. Во втором микроавтобусе с семью пассажирами и в самом пассажирском автобусе, где находились 16 человек, предварительно погибших и пострадавших нет.
Оба пассажирских микроавтобуса с курскими номерами также следовали в сторону Москвы.
Движение на участке трассы, где произошла авария, не затруднено. Обстоятельства ДТП выясняются.
Авария произошла на 135-м км федеральной трассы «Крым» рано утром. Следовавший из Орла в Москву автобус врезался в стоявшие на обочине два микроавтобуса. Погибли и пострадали пассажиры, находившиеся в первой маршрутке. Во втором микроавтобусе с семью пассажирами и в самом пассажирском автобусе, где находились 16 человек, предварительно погибших и пострадавших нет.
Оба пассажирских микроавтобуса с курскими номерами также следовали в сторону Москвы.
Движение на участке трассы, где произошла авария, не затруднено. Обстоятельства ДТП выясняются.
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