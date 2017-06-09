Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.06, 06:01

    В Тульской области автобус снес две припаркованные маршрутки с пассажирами

    комментировать
    В Тульской области автобус снес две припаркованные маршрутки с пассажирами

    В Тульской области автобус снес две припаркованные маршрутки с пассажирами

    В Тульской области автобус снес две припаркованные маршрутки с пассажирами
  • Фото: 71.mchs.gov.ru

    • В результате ДТП в в Заокском районе Тульской области есть погибшие и пострадавшие.

    В аварии с участием пассажирского автобуса и двух маршрутных такси погибли 4 человека, еще пятеро пострадали, сообщает «Интерфакс».

    Авария произошла на 135-м км федеральной трассы «Крым» рано утром. Следовавший из Орла в Москву автобус врезался в стоявшие на обочине два микроавтобуса. Погибли и пострадали пассажиры, находившиеся в первой маршрутке. Во втором микроавтобусе с семью пассажирами и в самом пассажирском автобусе, где находились 16 человек, предварительно погибших и пострадавших нет.

    Оба пассажирских микроавтобуса с курскими номерами также следовали в сторону Москвы.

    Движение на участке трассы, где произошла авария, не затруднено. Обстоятельства ДТП выясняются.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru