Число жертв вспышки холеры в Йемене приближается к 800

По данным ВОЗ, с начала повторной вспышки холеры в Йемене 27 апреля, общее количество заболевших на 7 июня составляет 101,8 тысячи человек, из которых почти половина — дети младше 15 лет

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Число жертв вспышки холеры в Йемене возросло до 791 человека, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения. Ранее сообщалось о 727 умерших.



Йеменские чиновники сообщили, что получили от ОАЭ 50 тонн лекарств от холеры. Препараты доставили по воздуху в город Аден на юге страны.