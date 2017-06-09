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  • 09.06, 06:01

    Число жертв вспышки холеры в Йемене приближается к 800

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    Число жертв вспышки холеры в Йемене приближается к 800

    Число жертв вспышки холеры в Йемене приближается к 800

    По данным ВОЗ, с начала повторной вспышки холеры в Йемене 27 апреля, общее количество заболевших на 7 июня составляет 101,8 тысячи человек, из которых почти половина — дети младше 15 лет

    Число жертв вспышки холеры в Йемене возросло до 791 человека, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения. Ранее сообщалось о 727 умерших.

    Йеменские чиновники сообщили, что получили от ОАЭ 50 тонн лекарств от холеры. Препараты доставили по воздуху в город Аден на юге страны.

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