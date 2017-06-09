Дознаватель
ТВ-Эфир
Дознаватель
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.06, 04:31

    Deutsche Bank отказался предоставить США данные о транзакциях Трампа

    комментировать

    Deutsche Bank отказался предоставить США данные о транзакциях Трампа

    Deutsche Bank отказался предоставить США данные о транзакциях Трампа

    Пятеро американских конгрессменов-демократов запросили у Deutsche Bank данные о возможной связи России с кредитами, выданными президенту США Дональду Трампу и членам его семьи. Банк отказал.

    Deutsche Bank, отказавшись предоставить данные о транзакциях американского президента Дональда Трампа, сослался на американские законы о защите персональной информации, передает Reuters.

    Из сообщения Deutsche Bank: «Мы надеемся, что вы поймете необходимость Deutsche Bank уважать те границы, которые конгресс и суды установили для защиты конфиденциальной информации».

    Судя по письму, которое направили конгрессмены в Deutsche Bank, они пытались выяснить, действительно ли российское правительство поддерживало своими гарантиями выдачу банком кредитов для операций Трампа с недвижимостью. Также демократов интересовали данные о выводе из России порядка 10 млрд долларов в 2011–2015 годах, за что банк в январе этого года был оштрафован властями Нью-Йорка на 425 млн долларов.

    Ранее американские сенаторы в рамках расследования «российской угрозы» для США прослушали доклад экс-главы ФБР Джеймса Коми, рассчитывая, что секретная информация от разведки поможет поставить крест на президентской карьере Дональда Трампа. Однако доклад Коми не стал сенсацией — разведчик даже не подтвердил, что президент США просил его прекратить расследование в отношении России. Эксперты предсказали, что поиски компромата на Трампа, чьей отставки жаждет политическая элита США, будут продолжены.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru