Deutsche Bank отказался предоставить США данные о транзакциях Трампа

Пятеро американских
конгрессменов-демократов запросили у Deutsche Bank данные о возможной связи России с кредитами, выданными президенту США Дональду Трампу и членам его семьи. Банк отказал.
Deutsche Bank, отказавшись предоставить данные о транзакциях американского президента Дональда Трампа, сослался на американские законы о защите персональной информации, передает Reuters.
Из сообщения Deutsche Bank: «Мы надеемся, что вы поймете необходимость Deutsche Bank уважать те границы, которые конгресс и суды установили для защиты конфиденциальной информации».
Судя по письму, которое направили конгрессмены в Deutsche Bank, они пытались выяснить, действительно ли российское правительство поддерживало своими гарантиями выдачу банком кредитов для операций Трампа с недвижимостью. Также демократов интересовали данные о выводе из России порядка 10 млрд долларов в 2011–2015 годах, за что банк в январе этого года был оштрафован властями Нью-Йорка на 425 млн долларов.
прослушали доклад экс-главы ФБР Джеймса Коми, рассчитывая, что секретная информация от разведки поможет поставить крест на президентской карьере Дональда Трампа. Однако доклад Коми не стал сенсацией — разведчик даже не подтвердил, что президент США просил его прекратить расследование в отношении России. Эксперты предсказали, что поиски компромата на Трампа, чьей отставки жаждет политическая элита США, будут продолжены.
Из сообщения Deutsche Bank: «Мы надеемся, что вы поймете необходимость Deutsche Bank уважать те границы, которые конгресс и суды установили для защиты конфиденциальной информации».
Судя по письму, которое направили конгрессмены в Deutsche Bank, они пытались выяснить, действительно ли российское правительство поддерживало своими гарантиями выдачу банком кредитов для операций Трампа с недвижимостью. Также демократов интересовали данные о выводе из России порядка 10 млрд долларов в 2011–2015 годах, за что банк в январе этого года был оштрафован властями Нью-Йорка на 425 млн долларов.
прослушали доклад экс-главы ФБР Джеймса Коми, рассчитывая, что секретная информация от разведки поможет поставить крест на президентской карьере Дональда Трампа. Однако доклад Коми не стал сенсацией — разведчик даже не подтвердил, что президент США просил его прекратить расследование в отношении России. Эксперты предсказали, что поиски компромата на Трампа, чьей отставки жаждет политическая элита США, будут продолжены.
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