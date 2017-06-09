Facebook и Google открыли вакансии для специалистов по взаимодействию с властями РФ

В описании вакансии указывается, что компаниям нужны люди, хорошо знающие принципы работы соцсетей и российской политической системы.

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Социальная сеть Facebook открыла вакансию специалиста по взаимодействию с российскими властями. «Мы ищем высококвалифицированного специалиста по политике, в котором сочетаются любовь к интернет-сервисам типа Facebook и хорошие знания политических и правовых механизмов в России», — говорится в объявлении, опубликованном на сайте соцсети.



Сообщается, что рабочее место специалиста будет находится в Варшаве. В обязанности входит отслеживание законодательных и нормативных дел в отношении Facebook в России, консультирование компании в соответствии с политическими задачами. Из требований — опыт работы в правительстве, а также свободное владение русским языком.



Поисковик Google опубликовал схожую вакансию. Там ищут специалиста, который «будет работать с межфункциональной командой сотрудников Google в России», одной из обязанностей сотрудника будет «прямое взаимодействие с политиками».