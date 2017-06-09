В КНДР рассказали о ракетах, запущенных в сторону Японии

Власти КНДР заявили, что накануне испытали новый тип ракет, за пусками которых лично наблюдал лидер страны Ким Чен Ын

Власти КНДР подтвердили, что испытали противокорабельные крылатые ракеты. Они пролетели 200 километров и упали за пределами исключительной экономической зоны Японии.



Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что это было первое испытание ракет, впервые продемонстрированных на апрельском параде в честь Ким Ир Сена, первого лидера КНДР. Также стало известно, что оружие было разработано северокорейской академией оборонных наук, которая входит в санкционный список ООН.



Пуски ракет стали пятыми ракетными испытаниями КНДР после прихода к власти в Южной Корее Мун Чжэ Ина, передает агентство Рёнхап.