В Лондоне шутят про кибератаку на выборах в парламент

Студенты Лондонской школы экономики придумали шутку про невозможность кибератаки на выборах в Британии
из-за старинного способа подсчета голосов.
Кибератака в Великобритании во время внеочередных парламентских выборов невозможна, так как бюллетени в стране подсчитывают вручную, шутят профессора и студенты ведущего британского вуза LSE.
Лондонская школа экономики проводит сегодня вечеринку в честь досрочных выборов в британский парламент — LSE Election Night Party 2017. Студенты и их гости имеют возможность вживую наблюдать за подсчетом голосов, который ведут по-старинке — вручную.
«Ну хотя бы кибератака у нас невозможна, потому что подсчет ведется вручную», — пошутили студенты.
Бюллетени голосования в Великобритании подсчитывают вручную для защиты данных от инцидентов, связанных со сбоями электронных систем.
После завершения голосования в Великобритании были опубликованы данные экзитполов. Опросы показали, что Консервативная партия лидирует на выборах в парламент Великобритании, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства ей не хватает 12 мест. Опросный прогноз уже назвали катастрофой для премьера Терезы Мэй. Неутешительные для премьер-министра предварительные данные вызвали падение курса фунта стерлинга на бирже в Нью-Йорке.
РИА Новости.
Лондонская школа экономики проводит сегодня вечеринку в честь досрочных выборов в британский парламент — LSE Election Night Party 2017. Студенты и их гости имеют возможность вживую наблюдать за подсчетом голосов, который ведут по-старинке — вручную.
«Ну хотя бы кибератака у нас невозможна, потому что подсчет ведется вручную», — пошутили студенты.
Бюллетени голосования в Великобритании подсчитывают вручную для защиты данных от инцидентов, связанных со сбоями электронных систем.
После завершения голосования в Великобритании были опубликованы данные экзитполов. Опросы показали, что Консервативная партия лидирует на выборах в парламент Великобритании, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства ей не хватает 12 мест. Опросный прогноз уже назвали катастрофой для премьера Терезы Мэй. Неутешительные для премьер-министра предварительные данные вызвали падение курса фунта стерлинга на бирже в Нью-Йорке.
РИА Новости.
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