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  • 09.06, 02:59

    В Лондоне шутят про кибератаку на выборах в парламент

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    В Лондоне шутят про кибератаку на выборах в парламент

    В Лондоне шутят про кибератаку на выборах в парламент

    Студенты Лондонской школы экономики придумали шутку про невозможность кибератаки на выборах в Британии из-за старинного способа подсчета голосов.

    Кибератака в Великобритании во время внеочередных парламентских выборов невозможна, так как бюллетени в стране подсчитывают вручную, шутят профессора и студенты ведущего британского вуза LSE.

    Лондонская школа экономики проводит сегодня вечеринку в честь досрочных выборов в британский парламент — LSE Election Night Party 2017. Студенты и их гости имеют возможность вживую наблюдать за подсчетом голосов, который ведут по-старинке — вручную.

    «Ну хотя бы кибератака у нас невозможна, потому что подсчет ведется вручную», — пошутили студенты.

    Бюллетени голосования в Великобритании подсчитывают вручную для защиты данных от инцидентов, связанных со сбоями электронных систем.

    После завершения голосования в Великобритании были опубликованы данные экзитполов. Опросы показали, что Консервативная партия лидирует на выборах в парламент Великобритании, получая 314 мест из 650, но для абсолютного большинства ей не хватает 12 мест. Опросный прогноз уже назвали катастрофой для премьера Терезы Мэй. Неутешительные для премьер-министра предварительные данные вызвали падение курса фунта стерлинга на бирже в Нью-Йорке.

    Однако студенты LSE встретили результаты экзитпола приветственными криками и аплодисментами, так как многие являются сторонниками Лейбористской партии, которая в своем предвыборном манифесте, в частности, обещала ввести бесплатное образование в стране, сообщает РИА Новости.

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