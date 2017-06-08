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  • 08.06, 23:58

    Госдеп назвал пропагандой слова Пескова об американских хакерах

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    Госдеп назвал пропагандой слова Пескова об американских хакерах

    Госдеп назвал пропагандой слова Пескова об американских хакерах

    Дмитрий Песков рассказал, что хакерские атаки на Россию с территории США фиксируются каждый день, но в Москве не говорят о «вашингтонском следе».

    В Госдепартаменте США не удивлены обвинениями со стороны России в хакерских атаках и считают эти заявления «пропагандой». Такое мнение высказала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт, комментируя заявление Кремля о хакерских атаках со стороны США.

    Хизер Нойерт, официальный представитель Госдепартамента США: «Я не удивлена. Это пропаганда. Это все, что я могу сказать по этому поводу».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России ежедневно фиксируют хакерские атаки с территории США, в том числе и на президентский сайт, но не считают, что за этим стоит официальный Вашингтон.

    Напомним, ранее западные политики и СМИ не раз делали громкие заявления о всемогущих «русских хакерах». В частности, бездоказательные обвинения в адрес Москвы звучали от представителей Демократической партии США, проигравшей президентские выборы. Россия же неоднократно опровергла эти заявления.

    Сегодня в сенате США слушали дело о «вмешательстве русских в выборы США». Одним из докладчиков был экс-глава ФБР Джеймс Коми, который снова говорил о «масштабных кибератаках» и «российской угрозе».

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