Москвичам покажут полномасштабные макеты квартир по программе реновации

Москвичи смогут увидеть макеты квартир, которые они получат по программе реновации, на специальной выставке в Москве.
В Москве на ВДНХ готовят выставку с макетами квартир домов по программе реновации, где можно будет увидеть реальную отделку и площадь нового жилья. Об этом в ходе онлайн-конференции «ВКонтакте» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Постоянно действующую выставку мы в данный момент готовим на ВДНХ. Там можно будет посмотреть макеты квартир с реальной отделкой и площадями».
Ранее мэрия Москвы уже показывала в специальном онлайн-буклете изображения домов и примеры отделки новых квартир, которые жители столицы смогут получить вместо старого жилья.
Напомним, что в начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10–15 лет. Жители Москвы, чьи дома войдут в список сносимых домов, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение намечено на 9 июня.
Сергей Собянин, мэр Москвы: «Постоянно действующую выставку мы в данный момент готовим на ВДНХ. Там можно будет посмотреть макеты квартир с реальной отделкой и площадями».
Ранее мэрия Москвы уже показывала в специальном онлайн-буклете изображения домов и примеры отделки новых квартир, которые жители столицы смогут получить вместо старого жилья.
Напомним, что в начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10–15 лет. Жители Москвы, чьи дома войдут в список сносимых домов, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение намечено на 9 июня.
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