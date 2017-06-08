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  • 08.06, 23:58

    Москвичам покажут полномасштабные макеты квартир по программе реновации

    2 комментария

    Москвичам покажут полномасштабные макеты квартир по программе реновации

    Москвичам покажут полномасштабные макеты квартир по программе реновации

    Москвичи смогут увидеть макеты квартир, которые они получат по программе реновации, на специальной выставке в Москве.

    В Москве на ВДНХ готовят выставку с макетами квартир домов по программе реновации, где можно будет увидеть реальную отделку и площадь нового жилья. Об этом в ходе онлайн-конференции «ВКонтакте» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Сергей Собянин, мэр Москвы: «Постоянно действующую выставку мы в данный момент готовим на ВДНХ. Там можно будет посмотреть макеты квартир с реальной отделкой и площадями».

    Ранее мэрия Москвы уже показывала в специальном онлайн-буклете изображения домов и примеры отделки новых квартир, которые жители столицы смогут получить вместо старого жилья.

    Напомним, что в начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10–15 лет. Жители Москвы, чьи дома войдут в список сносимых домов, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Второе чтение намечено на 9 июня.

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