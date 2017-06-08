В Минздраве разработали программу ЗОЖ для трехлетних детей

Минздрав запускает в детсадах, школах и вузах программу мотивации людей к здоровому образу жизни.
Новая программа Минздрава РФ, которая будет мотивировать вести здоровый образ жизни, рассчитана на россиян от трех лет и старше.
Как отметила на Европейском совещании ВОЗ министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, программа направлена на формирование здоровьесберегающей среды в детских садах, школах, вузах, а затем и на производственных площадках. Также будет сделан акцент на своевременное выявление заболеваний.
По словам министра, здоровый образ жизни позволяет предотвратить большое число неинфекционных заболеваний, которые во всем мире являются основной причиной смертности населения. Со следующего года Минздрав РФ начнет проводить диспансеризацию по новым, усовершенствованным порядкам, направленным на ранее выявление заболеваний, в том числе онкологических, сообщает ТАСС.
Как отметила на Европейском совещании ВОЗ министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, программа направлена на формирование здоровьесберегающей среды в детских садах, школах, вузах, а затем и на производственных площадках. Также будет сделан акцент на своевременное выявление заболеваний.
По словам министра, здоровый образ жизни позволяет предотвратить большое число неинфекционных заболеваний, которые во всем мире являются основной причиной смертности населения. Со следующего года Минздрав РФ начнет проводить диспансеризацию по новым, усовершенствованным порядкам, направленным на ранее выявление заболеваний, в том числе онкологических, сообщает ТАСС.
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