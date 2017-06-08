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  • 08.06, 22:28

    Мощам Николая Чудотворца в Москве поклонились полмиллиона паломников

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    Мощам Николая Чудотворца в Москве поклонились полмиллиона паломников

    Мощам Николая Чудотворца в Москве поклонились полмиллиона паломников

    Число паломников, пришедших в храм Христа Спасителя, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца, превысило 500 тысяч человек.

    Очередь к святыне, как сообщил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, в среднем достигает трех километров, передает «Интерфакс».

    Напомним, Мощи Николая Чудотворца, которые впервые в истории привезли в Россию, находятся в храме Христа Спасителя с 21 мая. Согласно статистике, в разные дни поклониться святыне приходит от 18 тыс. до 48 тыс. человек

    В столице мощи будут находиться до 13 июля. После этого святыню перевезут в Петербург, где она пробудет до 28 июля.
    Принесение мощей святого Николая Чудотворца в РоссиюНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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