Мощам Николая Чудотворца в Москве поклонились полмиллиона паломников

Число паломников, пришедших в храм Христа Спасителя, чтобы поклониться мощам Николая Чудотворца, превысило 500 тысяч человек.
Очередь к святыне, как сообщил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков, в среднем достигает трех километров, передает «Интерфакс».
Мощи Николая Чудотворца, которые впервые в истории привезли в Россию, находятся в храме Христа Спасителя с 21 мая. Согласно статистике, в разные дни поклониться святыне приходит от 18 тыс. до 48 тыс. человек
В столице мощи будут находиться до 13 июля. После этого святыню перевезут в Петербург, где она пробудет до 28 июля.
Мощи Николая Чудотворца, которые впервые в истории привезли в Россию, находятся в храме Христа Спасителя с 21 мая. Согласно статистике, в разные дни поклониться святыне приходит от 18 тыс. до 48 тыс. человек
В столице мощи будут находиться до 13 июля. После этого святыню перевезут в Петербург, где она пробудет до 28 июля.
Принесение мощей святого Николая Чудотворца в РоссиюНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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