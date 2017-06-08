Против Виталия Кличко завели уголовное дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко. Его подозревают в сокрытии недвижимости, не указанной в электронной декларации.
Уголовное дело против киевского мэра возбуждено по статье «Декларирование недостоверной информации». Расследование началось после обращения в правоохранительные органы активистов общественной организации «Центр противодействия коррупции».
Активисты безуспешно обращались в НАБУ с требованием возбудить уголовное дело против Кличко еще в 2016 году. Позднее юристы из «Центра противодействия коррупции» обжаловали бездеятельность Бюро в суде, где они также получили отказ. Они добились своего лишь в Апелляционном суде Киева, который обязал НАБУ начать производство.
Согласно украинским законам, нарушителю за указание недостоверной информации об имеющейся недвижимости грозит уголовная ответственность. Виталия Кличко могут приговорить к штрафу или заключению под стражу на срок до двух лет, передает сайт Dni.Ru.
Активисты безуспешно обращались в НАБУ с требованием возбудить уголовное дело против Кличко еще в 2016 году. Позднее юристы из «Центра противодействия коррупции» обжаловали бездеятельность Бюро в суде, где они также получили отказ. Они добились своего лишь в Апелляционном суде Киева, который обязал НАБУ начать производство.
Согласно украинским законам, нарушителю за указание недостоверной информации об имеющейся недвижимости грозит уголовная ответственность. Виталия Кличко могут приговорить к штрафу или заключению под стражу на срок до двух лет, передает сайт Dni.Ru.
Комментарии