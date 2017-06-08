В Госдуме предложили приговаривать террористов к казни с отсрочкой

Депутат Госдумы предложил разрешить судам выносить смертные приговоры с отсрочкой исполнения до момента отмены моратория на высшую меру.
Как отметил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв, подобные приговоры можно было бы выносить террористам.
При этом депутат заявил, что и Европа рано или поздно придет к пониманию необходимости высшей меры наказания. Свое предложение Пискарёв намерен обсудить с экспертами, в том числе известными адвокатами.
Коллегу поддержал первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Михаил Емельянов. Он заявил, что подобные приговоры юридически возможны, но проблемой может стать реакция Совета Европы. При этом Емельянов подчеркнул, что безопасность россиян гораздо важнее, чем членство в любой международной организации.
Михаил Емельянов, депутат Госдумы: «Этот человек будет жить под постоянной угрозой, он будет молиться своим богам, чтобы Россия не вышла из Совета Европы, потому что как только это случится, приговор будет исполнен. Причем аргумент, что террористы идут на смерть и не боятся смертной казни, он не совсем правильный, потому что кроме исполнителей теракта, самоубийц, есть те, кто его организуют, способствуют. И для них своя собственная жизнь очень важна».
А вот сенатор Алексей Александров предложение не оценил. Член Совфеда назвал смертные приговоры с отсрочкой исполнения «нежизнеспособной и бессмысленной» юридической конструкцией, передает РИА Новости.
Алексей Александров, зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству: «Что значит с юридической точки зрения такая нереальная, теоретически существующая смертная казнь? Не надо обманывать себя, вводить общественность в заблуждение — это не реализуемо и ничего не даст».
Мораторий на смертную казнь действует в России с момента присоединения к Совету Европы. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году.
При этом депутат заявил, что и Европа рано или поздно придет к пониманию необходимости высшей меры наказания. Свое предложение Пискарёв намерен обсудить с экспертами, в том числе известными адвокатами.
Коллегу поддержал первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Михаил Емельянов. Он заявил, что подобные приговоры юридически возможны, но проблемой может стать реакция Совета Европы. При этом Емельянов подчеркнул, что безопасность россиян гораздо важнее, чем членство в любой международной организации.
Михаил Емельянов, депутат Госдумы: «Этот человек будет жить под постоянной угрозой, он будет молиться своим богам, чтобы Россия не вышла из Совета Европы, потому что как только это случится, приговор будет исполнен. Причем аргумент, что террористы идут на смерть и не боятся смертной казни, он не совсем правильный, потому что кроме исполнителей теракта, самоубийц, есть те, кто его организуют, способствуют. И для них своя собственная жизнь очень важна».
А вот сенатор Алексей Александров предложение не оценил. Член Совфеда назвал смертные приговоры с отсрочкой исполнения «нежизнеспособной и бессмысленной» юридической конструкцией, передает РИА Новости.
Алексей Александров, зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству: «Что значит с юридической точки зрения такая нереальная, теоретически существующая смертная казнь? Не надо обманывать себя, вводить общественность в заблуждение — это не реализуемо и ничего не даст».
Мораторий на смертную казнь действует в России с момента присоединения к Совету Европы. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году.
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